Mancini, mistero risolto: non era diffidato, con l’Inter ci sarà

“Peccato il giallo per Mancini, perché con lui Lautaro Martinez non avrebbe toccato palla“, scrive qualche tifoso sui social dopo la vittoria della Roma a Verona. Ma era diffidato o no? Andiamo con ordine: la settimana scorsa nella distinta ufficiale pre Roma-Brescia Mancini risultava diffidato insieme a Zaniolo. Ma era un errore del club giallorosso, che ha seguito le indicazioni sbagliate della Lega. Nella conferenza stampa di sabato a Fonseca viene anche chiesto se avrebbe risparmiato l’ex Atalanta per non rischiare di perderlo con l’Inter. Il portoghese è inizialmente stupito, poi risponde con un secco “no”. In realtà Mancini non era diffidato: dopo l’espulsione contro il Bologna sono arrivate le ammonizioni con Samp, Milan e Udinese. La quarta (quella che fa entrare in diffida) è arrivata solo ieri. Con l’Inter Mancini ci sarà e stavolta sarà davvero diffidato. Ma contro Lukaku e Lautaro Fonseca potrà contare sulla sua coppia più affidabile con lui e Smalling.