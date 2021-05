Roma-Manchester United, i convocati: c’è Pedro, assente Villar

Fonseca recupera l'ex Barcellona, ma perde il centrocampista

Sono 20 i convocati della Roma di mister Paulo Fonseca per la sfida di stasera con il Manchester United. Il tecnico portoghese recupera per la gara Pedro, al rientro dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. Non recupera invece Villar, che ha accusato nuovamente un fastidio all'adduttore. Cambio in lista Uefa per quanto riguarda il portiere: Farelli sostituisce l'infortunato Pau Lopez. Una deroga permessa dal regolamento, che prevede la possibilità di una modifica nel ruolo dell'estremo difensore. Questa la lista completa: