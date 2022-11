Roma-Ludogorets, Olimpico prima sede della Fan Experience: la sorpresa per i tifosi

Nuova iniziativa promossa dalla Roma. Prima del match di questa sera contro il Ludogorets, i tifosi giallorossi saranno i primi a partecipare a una nuova fan experience che celebra l’imprevedibilità della competizione. Prima dell'inizio della sfida, verrà lanciata l'iniziativa "BoxDrop" nell'ambito della campagna "Where Anything Can Happen" dell'Europa League, che celebra il brivido dell'imprevisto. All'interno del "Box Drop", che sarà posizionato davanti lo stadio, i tifosi troveranno un kit per poter fare un tatuaggio temporaneo identico a quello fatto da Mourinho in estate. Lo Special One non sarà più dunque l'unico ad avere questo disegno tatuato, ma lo avranno anche i supporters giallorossi presenti questa sera all'Olimpico.