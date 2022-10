Roma-Ludogorets, inizia la vendita dei biglietti

Il match è in programma giovedì 3 novembre alle 21:00 allo stadio Olimpico

Redazione

La Roma rende note le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida di Europa League contro il Ludogorets. Il match è in programma giovedì 3 novembre alle 21:00 allo stadio Olimpico. Questo è il comunicato ufficiale del club giallorosso:

"Roma-Ludogorets sarà il terzo e ultimo impegno casalingo del nostro girone di Europa League. E potrebbe rivelarsi un match importante per il prosieguo dei giallorossi nel torneo. I biglietti per questo match, in calendario giovedì 3 novembre alle ore 21, sono in vendita dalle 15 del 29 settembre. Ogni romanista potrà comprare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione. I prezzi partono da 18€.

I VANTAGGI PER GLI ABBONATI PLUS

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

RIDUZIONI

RIDOTTO UNDER 30 - La riduzione Under 30 è riservata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 30 anni. In fase d’acquisto, la riduzione deve essere selezionata nell’apposito menù a tendina. Potranno essere acquistati esclusivamente nei settori contrassegnati dall’icona "Under 30".

DISABILI o INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE - Il ridotto, per le persone disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (18 euro), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30). Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due biglietti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

PUNTI VENDITA

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per l'acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)

PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita) - Viale delle Olimpiadi, 61

ALTRE INFORMAZIONI

AS Roma raccomanda e consiglia di NON acquistare titoli d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali. Per informazioni e assistenza, puoi compilare il form cliccando qui o puoi contattare il nostro CONTACT CENTER al numero 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18:30). Il cambio utilizzatore per i titoli acquistati a tariffa “INTERO” e per quelli destinati agli accompagnatori delle persone su sedia a rotelle o invalidi al 100% è disponibile cliccando qui. Il cambio utilizzatore per tutti gli abbonamenti 2022/23, compresi quelli riservati agli accompagnatori delle persone disabili o invalidi al 100%, è disponibile nella app “AS Roma - Il mio posto”. Tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2017, potranno accedere allo stadio senza biglietto, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso".