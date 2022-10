Roma-Ludogorets già tutto esaurito: sold out vicino anche per derby e Torino

La Roma si prepara alla sfida di domani con l'Helsinki, con l'obiettivo di giocarsi tutto giovedì prossimo contro il Ludogorets. È con i bulgari il testa a testa per il secondo posto e la qualificazione al playoff per gli ottavi: a più di una settimana dal match dell'Olimpico in programma il 3 novembre, lo Stadio Olimpico giallorosso ha già fatto registrare il sold out. Molto vicino il tutto esaurito anche per le prossime due gare casalinghe in campionato della squadra di Mourinho, ovvero il derby del 6 novembre e il match col Torino del 13. Sono già invece più di 50mila gli spettatori previsti per l'ottavo di Coppa Italia del 12 gennaio contro il Genoa: in questo caso la vendita dei biglietti era già partita prima che i tifosi della Roma conoscessero la data e anche l'avversario, che non sarà la Spal di De Rossi.