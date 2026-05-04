Roma, l’Olimpico è un fortino: 11 partite consecutive da imbattuta in casa

È una Roma perfetta quella che travolge la Fiorentina per 4-0 portandosi ad un solo punto dalla Juventus e continuando a sperare in un posto in Champions League. Gara aperta e chiusa nel primo tempo con le reti di Mancini, Hermoso e Wesley, poi il poker calato da Pisilli. Come riporta Opta, con questa vittoria la Roma mette a segno la più lunga striscia di imbattibilità tra le mura amiche. All'Olimpico, infatti, i giallorossi sono imbattuti da 11 partite in campionato (8 vittorie e 3 pareggi), al pari dell'Inter. L'ultima sconfitta interna in Serie A risale al 30 novembre contro il Napoli. A Gasp il compito di mantenere attiva questa striscia anche a fine campionato con il derby con la Lazio come ultima gara casalinga della stagione da disputare.