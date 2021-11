Roma, l’Olimpico è già da Champions: solo il Milan ha più spettatori in Italia

Con oltre 263 mila spettatori in sette partita la Roma è la seconda squadra con più spettatori allo stadio. Ieri col Torino erano oltre 46 mila

Quasi quarantasettemila, ma sembravano molti di più. L’Olimpico anche ieri sera si è vestito a festa gonfiando gli occhi di chi era allo stadio e di chi seguiva la partita in tv. Una gioia dopo aver respirato il silenzio assordante nel periodo pieno del Covid, una anomalia degli ultimi anni considerato che non si trattava certo di una partita di cartello ma di un “semplice” Roma-Torino. In Italia solo il Milan ha fatto (leggermente) meglio dei giallorossi considerato però che l'Inter ha una gara in meno in casa. La Roma, infatti, si trova attualmente al secondo posto virtuale per totale di spettatori tra paganti e abbonati con 263 mila e 667 tifosi. Una media di 37 mila spettatori circa a partita considerato però che nelle prime gare (con Fiorentina, Sassuolo e Udinese) la capienza possibile era solo al 50% e quindi la media spettatori all’Olimpico era circa di 28 mila spettatori. Poi i pienoni con il Napoli, il Milan e appunto il Torino senza dimenticare i 31 mila con l’Empoli.

Come detto di meglio hanno fatto solo le due milanesi come media in virtù anche di una maggiore capienza di posti. Al primo posto c’è il Milan di Pioli con 279,304 mila spettatori spalmati su sette partite. Proprio le stesse della Roma. Pronta al sorpasso domani l’Inter con 260 mila e 454 spettatori e una gara in mano tra le mure amiche di San Siro. Influiscono sia nel caso della Roma che delle due milanesi i derby giocati in casa o fuori casa. Pagano dazio proprio Inter e Roma che alla loro casella dovrebbero aggiungere rispettivamente circa 20 mila e 16 mila spettatori. A distanza siderale le altre: al quarto posto troviamo la Lazio con 204 mila e appunto il derby giocato in casa. Poi la Juventus con 186,778 e il Napoli con poco più di 162 mila nonostante il primato in classifica. Ai numeri italiani vanno aggiungi gli incredibili pienoni nelle non seducenti gara di Conference: quasi 93 mila in tre gare. Insomma il tifo della Roma è già da Champions. Avevate dubbi?