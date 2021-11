Roma-Torino comincia 3′ in ritardo: l’arbitro aspetta la fine dell’inno

Inutili le multe e i richiami. La partita inizia quando finisce 'Roma Roma'

La partita non inizia fino a quando non finiscono le note di "Roma, Roma, Roma". Nel match delle 18 tra Roma e Torino l'arbitro Chiffi ha fischiato il calcio d'inizio circa tre minuti dopo le 18, aspettando la fine della canzone di Antonello Venditti. Lo stadio ha cantato a cappella l'inno, creando un'atmosfera unica. Come successo in Conference League, "Roma, Roma, Roma" è stato solo lanciato dalla cabina di regia, che poi ha interrotto la canzone lasciando spazio ai tifosi. Continua dunque la querelle tra il club e la Lega Serie A, che ha già segnalato la società dei Friedkin che sta violando la norma sugli inni prima dei match.