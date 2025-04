Roma, l’ironia contagia anche l’hospitality: nel menù c’è il salmone norvegese

Dalle tribune fino al ristorante dell'Olimpico. Tutto il mondo giallorosso continua ad ironizzare sull'eliminazione della Lazio in Europa League

Non accennano placarsi gli sfottò dei romanisti nei confronti della Lazio, uscita dall'Europa League giovedì scorso contro il Bodo Glimt ai calci di rigore. Nell'area hospitality infatti, i tifosi giallorossi hanno trovato una grande sorpresa. Inquadrando il QR Code presente sul menù, si potevano consultare digitalmente tutti i piatti che sarebbero stati serviti con però una pietanza d'eccezione: "E' di Rigore assaggiare il salmone norvegese". Questa la dicitura scelta (poi cambiata) che ha inevitabilmente scatenato l'ironia dei presenti. Anche sulle tribune dell'Olimpico non sono mancati i riferimenti ironici all'eliminazione laziale: dalle citazioni degli Oasis (utilizzati dalla Curva Nord per l'ultima coreografia), a quelle sui salmonari (termine utilizzato da Di Canio dopo le partite tra Roma e Bodo di ormai 4 anni fa).