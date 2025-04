Roma-Verona, dagli Oasis ai salmonari: tutti gli sfottò anti Lazio

All'Olimpico si gioca Roma-Verona, ma sugli spalti - ovviamente - continuano gli sfottò indirizzati ai biancocelesti dopo l'incredibile eliminazione contro il Bodo Glimt. Nel corso del primo tempo in curva e in tribuna i romanisti hanno esposto diversi striscioni accomunati da citazioni agli Oasis (vista la coreografia e la canzone intonata dai laziali prima del Bodo) e celebri "salmonari" di Paolo Di Canio. Tra tutti, "What's the story, Bodo Glory?", riferito all'album "What's the story, morning glory?" e "Stop crying your heart out" relativo ad una delle canzoni più famose della band di Manchester. Mentre in Curva Sud "Lo sbaglia Taty... i salmonari so passati!" o anche "Chi di pantone ferisce... di salmone perisce", riferito in questo caso allo sfottò dei laziali per la denominazione dei colori delle bandiere che hanno colorato (e riempito) l'Olimpico a Roma-Athletic.