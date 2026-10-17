Le assenze ci sono e pesano. La Roma si presenta alla sfida con il Genoa senza buona parte dello 'zoccolo duro': da Dybala a Cristante, sono ben cinque le assenze top. Gasp ha a disposizione solo 16 giocatori: undici in campo e cinque cambi. Una vera emergenza. E allora il tecnico guarda in casa, come già fatto la scorsa stagione, quando nei momenti difficili ha chiamato ragazzi della Primavera. Le sorprese, infatti, potrebbero arrivare dalla lista dei convocati. Già ieri aveva preso quota il nome di Panico: il giovane centrocampista potrebbe essere convocato per la sfida con il Genoa. Ma non dovrebbe essere l’unico. Come riporta il Messaggero, Gasperini potrebbe portare con sé anche Di Nunzio e Arena, entrambi già convocati nella passata stagione. Un’occasione per i ragazzi. E una risorsa in più per un tecnico che deve fare i conti con pochi uomini e tante partite.