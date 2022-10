Roma-Lecce, tutte le informazioni per i tifosi: cancelli aperti alle 18.15

Domani la Roma scenderà in campo contro il Lecce. Tredicesimo sold out di fila all'Olimpico. Il club ha pubblicato sul proprio sito tutte le info per la gara contro i salentini. Questo il comunicato ufficiale: "Ecco alcune info utili preziose per per gli oltre 60 mila tifosi che domenica alle 20:45 riempiranno lo Stadio. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:15. Come sempre, il suggerimento è di arrivare in congruo anticipo: almeno 90 minuti prima dell'inizio della partita.