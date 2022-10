Roma-Lecce, le formazioni ufficiali di Mourinho e Baroni

La Roma scende in campo all'Olimpico, ore 20:45, contro il Lecce per la nona giornata di Serie A. Mini turnover per José Mourinho, in vista del ritorno di coppa e dei tanti impegni ravvicinati. Rui Patrico tra i pali. Mancini, Smalling e Ibanez in difesa A centrocampo la coppia formata da Pellegrini e Cristante. Vina sulla sinistra. Davanti Dybala e Zaniolo dietro a Belotti.