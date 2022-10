Roma-Lecce, Baroni: “Non torno sugli episodi. Anche in dieci non abbiamo mai mollato”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Il tecnico dei salentini, è tornato a parlare della sfida dell'Olimpico contro la Roma della settimana scorsa: "Abbiamo fatto venti minuti in cui abbiamo subito poco, qualche palla inattiva da cui è scaturito il gol. Non torno sugli episodi, ma mi tengo stretto la prestazione. Anche in dieci non abbiamo mai mollato, è il nostro DNA. E dobbiamo andare avanti su questa strada".