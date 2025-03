Roma, le tappe per la corsa Champions: il miracolo non è impossibile

Quello che fino a qualche mese fa sembrava un miracolo, oggi è possibile. La Roma è in corsa per un posto in Europa e con questo ruolino di marcia, i tifosi possono sognare in grande. I giallorossi viaggiano a medie impensabili. Nel 2025 nessuna squadra nei top 5 campionati europei ha fatto più punti e adesso ogni traguardo sembra raggiungibile, compresa la Champions League. La quota per arrivare al quarto posto si è sensibilmente abbassata negli ultimi anni passando dai 78 punti di Lazio e Juve della stagione 19/20, fino ai 69 dell'Atalanta lo scorso anno. Di punti in palio ce ne sono ancora 30 (10 giornate alla fine) e ai giallorossi per pareggiare "la scorsa" Dea, ne "bastano" 23.