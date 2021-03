Roma, le fasce non sono più protette: dietro Karsdorp e Spinazzola sarà rivoluzione

Sarà quello del terzino uno dei primi ruoli su cui la Roma targata Friedkin metterà alla prova le capacità di Tiago Pinto nel prossimo mercato. Un lifting che riguarderà entrambe le corsie e su cui il gm giallorosso sta lavorando da tempo, sondando vari profili anche internazionali.

Una rivoluzione a metà, viste le garanzie date dai titolarissimi Karsdorp e Spinazzola. Ci sono loro tra le (poche) vittorie di Fonseca, che ne ha esaltato le qualità rendendoli fondamentali, insostituibili. Se dall’azzurro erano attese risposte così importanti altrettanto non si può dire dell’olandese, fresco di rinnovo di contratto fino al 2025. Un’autentica investitura, culmine di una rinascita iniziata con la guarigione del figlio Kynan e proseguita a suon di numeri (5 assist, migliore tra i difensori in Serie A).

Via Peres, Calafiori in prestito: con i titolari resta solo Reynolds

Scritturati gli attori protagonisti, a Trigoria ora è tempo di rivoluzionare il supporting cast. Alcune scelte di mercato saranno prese a prescindere da chi sarà il tecnico per la prossima stagione. Nessuna chance per Bruno Peres di proseguire la propria avventura nella Capitale, non è in programma nessun appuntamento per discutere il rinnovo di contratto in scadenza a fine stagione. Ha già rinnovato lo scorso dicembre Calafiori, che però non ha convinto e sarà con ogni probabilità mandato a giocare altrove: sul ragazzo ci sono Cagliari e Spezia, pronte ad affondare il colpo in caso di permanenza in Serie A.

Scontato anche l’addio di Santon, resterà dunque il solo Reynolds alle spalle dei titolari. L’americano è apparso acerbo e indietro di condizione, ma le sue qualità stuzzicano e la convinzione con cui i Friedkin lo hanno strappato alla concorrenza del tandem Benevento-Juventus a gennaio è un bollino di garanzia sulla sua permanenza.

Da Tavares a Emerson Palmieri, i nomi sulla lista di Pinto

Per ciascuno che va, qualcun altro che arriva. Nessun narcisismo, solo una semplice equazione che Tiago Pinto risolverà affidandosi a una lunga lista di nomi. L’identikit è presto fatto: giovane, di prospettiva, con costi ed ingaggi contenuti. Il pallino del gm giallorosso è Nuno Tavares del Benfica, ma piace molto anche Aarons del Norwich. Di entrambi è apprezzata la duttilità, vista la loro capacità di adattarsi su entrambe le fasce. Più defilato Omeragic dello Zurigo, sondato timidamente lo scorso gennaio.

Restano in piedi anche alcune possibilità fuori dai parametri stabiliti. Hysaj è seguito da tempo a Trigoria e nella prossima estate si libererà a parametro zero. La Roma resta vigile grazie ai buoni rapporti con l’agente Giuffredi (lo stesso di Veretout), ma occhio alla concorrenza di Lazio e Milan. Tra i vari profili c’è anche il cavallo di ritorno Emerson Palmieri, molto legato al club e da tempo ai margini del Chelsea: la sensazione, tuttavia, è che sia destinato a restare solo una suggestione.