Roma, le amichevoli estive: c’è il Benfica, allo studio il Bayern e un’altra big

La società giallorossa definisce gli impegni estivi della prima gestione di José Mourinho, che desta la curiosità di molti top club europei

Prende forma il calendario estivo della Roma, il primo sotto la guida di José Mourinho. La società giallorossa ha in programma di far disputare alla squadra almeno tre incontri amichevoli in giro per l'Europa, anche secondo le indicazioni del tecnico portoghese, che vorrebbe da subito confrontarsi con club di altro livello. I primi avversari saranno i portoghesi del Benfica, dati anche gli ottimi rapporti che il ds Tiago Pinto intrattiene ancora con la società di Lisbona, come scrive il Corriere della Sera. Ci sarebbe poi il Bayern Monaco: il nuovo allenatore Nagelsmann raggiungerà la squadra tedesca il 1 luglio, allo scadere del contratto del precessore Flick, e sarà sicuramente pronto a scendere in campo per collaudare nuovi sistemi di gioco. Assieme al Bayern, la Roma studia l'incontro anche con un'altra big. Non sarà un compito difficile: la curiosità di vedere Mourinho in azione è condivisa da molti top club europei.