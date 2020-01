Roma-Lazio, le probabili formazioni: c’è Santon, Florenzi in attacco. Torna Dzeko – LIVE

È la partita delle partite. È il giorno di Roma-Lazio, il derby della capitale. Alle 18 il fischio d’inizio in un Olimpico stracolmo (60 mila spettatori). I giallorossi dopo l’1-1 dell’andata vogliono tornare a vincere la stracittadina per dare a Fonseca la prima gioia, Inzaghi cerca invece il dodicesimo successo consecutivo in campionato che vorrebbe dire sorpasso sul primato cittadino che appartiene proprio alla Roma. L’allenatore portoghese cambia qualcosa rispetto alla partita con la Juventus: in porta sempre Pau Lopez, in difesa sono Santon e Kolarov i terzini con Smalling-Mancini centrali. Mediana formata da Cristante e Veretout visto che Diawara è infortunato mentre sulla trequarti ci saranno Kluivert a destra, Pellegrini al centro e Florenzi a sinistra. L’escluso è Under. Davanti dopo la squalifica in Coppa Italia torna Edin Dzeko dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Bruno Peres, Fazio, Jesus, Cetin, Pastore, Under, Perotti, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felice, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Jony, Berisha, Parolo, Anderson A., Anderson D., Caicedo, Adekanye.

All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Peretti – Alassio

IV Uomo: Pasqua

Var: Mazzoleni

AVar: Schenone