Roma-Lazio, altro striscione a Zaniolo: “Oltre al ginocchio, a casa loro hanno rotto anche il…” – FOTO

Continua la ‘guerra’ tra Zaniolo e i tifosi della Lazio. Ieri lo striscione apparso a Trigoria “Zoppo de Roma come Rocca”, oggi il nuovo messaggio. Nel giorno del derby della capitale, a poche ore dalla sfida importantissima anche per la classifica, i sostenitori biancocelesti hanno esposto un altro striscione in zona Ponte Milvio: “A casa Zaniolo, questo è sicuro, oltre al ginocchio c’è de rotto pure er cu..”. Pochi minuti fa il messaggio sui social del classe ’99: “Sfondiamoli”. Quello che avrà inizio stasera alle 18 sarà senza dubbio uno dei derby più sentiti degli ultimi anni.