La Roma torna in campo all'Olimpico per una partita che vale una stagione. I giallorossi possono rimanere aggrapparti al treno Champions con una vittoria dopo l'incredibile rimonta del 'Tardini'. Il derby sarà diretto da Fabio Maresca, fischietto di Napoli, che ha superato la concorrenza di Massa. C'è Di Bello al Var, gli assistenti sono Perrotti e Peretti, mentre il quarto uomo sarà Fabbri. L'Avar è Abisso.

Roma-Lazio, la moviola:

87' - Entrata a gamba tesa di Maldini sulla tibia di Hermoso che stava rinviando il pallone, per Maresca però non è nemmeno giallo. Sarebbe stato corretto un richiamo dal Var per possibile espulsione

85' - Giallo per El Shaarawy, fallo su Isaksen in zona trequarti

69' - Ancora tanto nervosismo a gioco fermo, alla fine Maresca estrae il rosso per Rovella e Wesley che si sono colpiti a vicenda nella rissa

63' - Ammonito anche Nuno Tavares per un fallo al limite dell'area su Dybala

55' - Proteste giallorosse per un contatto in area tra Rovella e Celik. Il turco rimane a terra toccandosi la caviglia, non c'è nulla per Maresca e il Var

41' - Si accende la partita: tanto nervosismo con Hermoso e Cancellieri che vanno faccia a faccia. Entrambi ammoniti da Maresca

29' - Annullato subito il gol di Dia per un evidente fuorigioco

21' - Arriva il primo giallo del match: ammonito Taylor per un fallo da dietro su Dybala che stava ripartendo