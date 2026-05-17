Si accende il derby e non per il raddoppio di Mancini. Dopo il nervosismo del primo tempo, al 70' si scatena una rissa nella zona di Svilar: Mancini e Maldini discutono dopo un contrasto e da lì la situazione sfugge di mano a Maresca. Arrivano tutti i giocatori a dividere i due con diversi spintoni, Wesley e Rovella provano a colpirsi (senza troppo successo in realtà) mentre in campo entra anche chi si stava riscaldando vicino alla bandierina. Il brasiliano prova ad allontanarsi dalla zona calda per evitare guai ma Maresca decide di espellerlo insieme a Rovella. Punizione probabilmente troppo severa, ma i due di certo sono stati al centro della mischia che si è scatenata in pochi secondi. Wesley salterà dunque anche l'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona, una tegola pesante per la Roma