Roma-Lazio, il Viminale chiede lo spostamento a lunedì. Ecco i motivi

Roma-Lazio di lunedì 18 maggio alle ore 18. Questa la richiesta fatta negli ultimi giorni dal Viminale in vista dell'ultimo derby stagionale che si giocherà alla penultima giornata. I motivi sono legati agli Internazionali di Tennis che si terranno in quei giorni al Foro Italico. E che proprio nel week end vedranno le finali di singolo e doppio con Sinner tra i favoriti. e quindi a una più corretta e facile gestione dell'ordine pubblico. Per ora solo un'ipotesi peraltro non gradita dai due club, ma che verrà presa in considerazione in questi giorni. Di certo un ostacolo per i tifosi visto che parliamo di un giorno lavorativo.