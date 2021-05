Roma-Lazio, i convocati di Fonseca: c’è Mirante, out Perez

Il portiere, non al meglio, andrà almeno in panchina. Non recuperano Smalling e Diawara

Redazione

Paulo Fonseca ha convocato 22 calciatori per la partita di domani contro la Lazio. Rispetto all'ultima gara con l'Inter mancherà Carles Perez, out per la lombalgia. Non recuperano Diawara e Smalling. Questo l'elenco:

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy.