Roma-Lazio, Carles Perez non convocato a causa della lombalgia

Si ferma ancora Carles Perez. L'esterno spagnolo non è stato inserito nella lista dei convocati decisa dal tecnico Paulo Fonseca: l'ex Barcellona salterà il derby a causa della lombalgia. Perez era tornato in campo mercoledì scorso contro l'Inter, dopo aver saltato le gare con Sampdoria e Crotone per un infortunio al flessore. E' l'ennesimo stop per la squadra giallorossa, già costretta a fare a meno di Pau Lopez, Spinazzola, Calafiori, Veretout e Zaniolo. Non hanno recuperato nemmeno Smalling e Diawara, anche loro tra gli indisponibili.