Roma-Lazio: alle 12 parte la vendita libera dei biglietti per il derby

Manca poco più di un mese ad una delle partite più attese dai tifosi giallorossi: Roma-Lazio. Il primo derby stagionale è in programma il 6 novembre alle ore 18 e l'attesa sale. Oggi a partire dalle ore 12:00 inizia la vendita libera per i pochi biglietti rimasti ancora disponibili. Concluse le prime due fasi, dedicate agli abbonati, tra pochi minuti sarà possibile ad ogni tifoso acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. I settori di Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario sono gestiti dal club di casa, non sono previsti in questi settori posti dedicati alla squadra ospite. Mentre i settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest, Distinti Nord Est, sono riservati agli spettatori della SS Lazio. Le modalità di vendita saranno comunicate dalla stessa società attraverso i propri canali ufficiali.