Roma, l’allenamento al Tre Fontane. Ranieri ai tifosi: “Ci fate sentire amati”

I giallorossi inaugurano il nuovo anno con una seduta aperta a circa 2800 tifosi in vista del derby del 5 gennaio contro la Lazio

Daniele Aloisi Collaboratore 1 gennaio 2025 (modifica il 1 gennaio 2025 | 17:03)

La Roma è pronta a iniziare il nuovo anno al fianco dei tifosi che oggi saranno al Tre Fontane per la seduta di allenamento a porte aperte. I sostenitori sulle tribune saranno circa 2800. Ranieri e la squadra si riuniscono per la prima sfida del 2025: il derby contro la Lazio del 5 gennaio alle 20:45.

Roma, l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane: — Ore 16:20 - Con il saluto e ringraziamento di Ranieri ai tifosi presenti termina la seduta odierna della Roma. I giallorossi torneranno ad allenarsi già da domani per preparare il derby con la Lazio del 5 gennaio.

Ore 16:10 - A margine dell'allenamento Claudio Ranieri ha parlato al pubblico presente al Tre Fontane. Il tecnico giallorosso ha voluto augurare un buon anno a tutti i presenti: "Grazie a tutti per essere venuti oggi. Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un buon 2025 e faremo di tutto per far sì che siate orgogliosi di noi. Grazie a tutti".

Ore 16:05 - La partitella si è conclusa 2-0 a favore della squadra bianca con la doppietta di Misitano. Ottima prestazione della punta della Primavera classe 2005 che si è messo in mostra agli occhi di Ranieri.

Ore 15:40 - Dopo i consueti esercizi senza pallone è arrivato il momento della partitella. I calciatori giallorossi sono così divisi in due squadre. La squadra bianca formata da: Svilar; Mancini, Hermoso, Dahl; Saud, Le Fée, Kone, Angelino; Pellegrini, Saelemakers, Soule, Misitano. La squadra arancione formata da: Marin; Celik, Hummels, Ndicka; Sangare, Pisilli, Paredes, Zalewski; El Shaarawy, Baldanzi, Dybala, Shomurodov.

Ore 15:28 - Primi esercizi atletici per i giallorossi che si sono divisi in due gruppi.

Ore 15:20 - Ai margini del Tre Fontane presente uno striscione di un gruppo organizzato di tifosi: "Con ardore, veleno e romanismo, valori di un calcio che non c'è più. Massacrate i bastardi biancoblu!".

Ore 15:18 - Tra gli assenti anche Artem Dovbyk che non ha fatto il suo ingresso in campo. Niente di grave per l'ucraino: per lui un allenamento già programmato in palestra.

Ore 15:16 - Arriva qualche applauso anche per il capitano Lorenzo Pellegrini che ha ringraziato i sostenitori sugli spalti.

Ore 15:13 - Tutti i giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo: gli assenti di giornata sono Ryan e Cristante. Per il centrocampista giallorosso rischia di complicarsi il recupero per il derby. Aggregato alla prima squadra anche Giulio Misitano, attaccante della Primavera. I tifosi sugli spalti intonano cori per Ranieri.

Ore 14:57 - Entra la squadra sul terreno di gioco sulle note dell'inno.

Ore 14:47 - Mancano pochi minuti all'inizio dell'allenamento - programmato alle 15 - e il Tre Fontane comincia a riempirsi. Tanti i bambini presenti e un clima di festa con i brani "Campo Testaccio" e "Mai sola mai" in sottofondo.