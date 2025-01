Roma, Dovbyk non si allena al Tre Fontane: lavoro in palestra programmato

La Roma oggi ha inaugurato il nuovo anno con un allenamento aperto ai tifosi al Tre Fontane. C'è stata un po' di preoccupazione quando Artem Dovbyk non è entrato in campo con i compagni. Il giocatore ucraino, infatti, ha seguito la seduta a bordo campo con Cristante e Ryan senza allenarsi. Per lui era stato già stabilito nei giorni scorsi un programma di lavoro individuale in palestra. La situazione di Dovbyk verrà monitorata nei prossimi giorni, ma non sembrano esserci preoccupazioni per tempi di recupero lunghi e la sua presenza nel derby con la Lazio del 5 gennaio non è in dubbio. Già da domani l'ex Girona dovrebbe allenarsi con la squadra a Trigoria per preparare al meglio il big match.