Roma, la seconda porta è ancora senza serratura: dopo Fuzato ora rischia Svilar

Il serbo non sta dando le garanzie sperate e i giallorossi vogliono tutelarsi sul mercato in caso di un problema fisico per Rui Patricio

Redazione

Dopo la gara contro lo Yokohama la battuta è venuta spontanea: "Speriamo che a Rui Patricio non prenda mai l'influenza". La Roma infatti è tornata dal Giappone con più campanelli d'allarme che certezze. Poche le note positive, tante quelle negative: da Abraham, alle condizioni precarie di Pellegrini e Bellotti, arrivando appunto fino a Svilar. Il secondo portiere giallorosso non ha dato le garanzie attese. L' ex Benfica, avrebbe dovuto sfruttare questa settimana e queste due amichevoli per mettersi in mostra vista l'assenza di Rui Patricio (al Mondiale col Portogallo), invece il suo rendimento è stato insufficiente. Un motivo in più per dare ragione a Mourinho che lo aveva escluso dai titolari dopo la prima gara di Europa League con il Ludogorets. Nella prima sfida, terminata 0-0 contro il Nagoya Grampus, il serbo non è stato quasi mai chiamato in causa effettuando una sola parata degna di nota (uscita bassa per fermare l'attaccante avversario lanciato a rete). Nella seconda amichevole invece si è contraddistinto per una prestazione ampiamente non all'altezza. Prima si è fatto beffare sotto le gambe da un colpo di testa di Carlos Eduardo, poi è lui stesso a spingere la palla in rete con uno sfortunato rimpallo, dopo il palo colpito da un avversario, che sottolinea però la sua mancanza di reattività (il tiro arrivava da circa 30 metri). C'è tempo per rimediare? Forse, o forse no. Fin qui le intuizioni di Pinto si sono rivelate tutte al di sotto delle aspettative. E il ruolo del secondo portiere, dopo il flop Fuzato (finito a Ibiza), ha una nuova incognita da non sottovalutare. Tournée a parte, infatti, Svilar non ha convinto lo staff di Mou nemmeno in allenamento.

Portieri: serve un ritorno sul mercato — La favola de "l'allievo di Rui" sembra essere già svanita. In stagione è sceso in campo appena 90 minuti nella disastrosa sconfitta contro il Ludogorets (2 gol subiti) e le prestazioni offerte in terra nipponica, difficilmente spingeranno Mourinho a dargli ulteriore spazio. Il secondo portiere giallorosso non ha dato le garanzie attese e la Roma vuole tutelarsi visto che è lui l'unica alternativa vera a Rui Patricio che con il passare del tempo potrebbe incorrere in qualche problema fisico, anche in virtù di una carta d'identità che inizia ad essere pesante. In cima alla lista di Pinto ci sono sempre Vicario e Carnesecchi. Due profili giovani e italiani sui quali però in estate potrebbe scatenarsi una vera e proprio asta. Viste le difficoltà economiche della società, più probabile invece l'interessamento per due profili low cost come Sportiello e Falcone entrambi in scadenza a giugno. Sull'estremo difensore dell'Atalanta però è forte il pressing del Milan, che lo vorrebbe come sostituto di Tatarusanu. Il portiere del Lecce, in prestito dalla Sampdoria, sta invece stupendo tutti per costanza di rendimento. E' quarto in Serie A per parate effettuate (51), contro le 30 di Rui Patricio ed è riuscito a tenere per una volta la porta inviolata (contro la Sampdoria), missione non semplice per un portiere che milita in una squadra di bassa classifica. Inoltre, il portiere salentino di dichiarata fede romanista, non ha mai subito più di due gol nella stessa partita. Quindici i match giocati finora in campionato e appena 17 i gol subiti.

Marco Di Cola