Roma, ridotta a un turno la squalifica di Fonseca. Tornerà in panchina con il Milan – FOTO – VIDEO

Paulo Fonseca tornerà in panchina con il Milan. Accolto parzialmente il ricorso del club giallorosso con la riduzione della squalifica a una giornata dopo il faccia a faccia con Massa, al termine di Roma-Cagliari. Questa mattina il tecnico portoghese è arrivato in Procura per discutere della sua posizione, accompagnato dall’avvocato Antonio Conte e dal segretario sportivo Longo. La Roma e Fonseca hanno puntato sul pentimento e sulle scuse presentate dall’allenatore al termine della partita.

SENTENZA – Lo sconto è arrivato. La Corte d’Appello, come fa sapere lo stesso club giallorosso, si è espressa sul ricorso della Roma per le due giornate di squalifica a Fonseca e la sentenza ha ridotto a un solo turno lo stop dell’allenatore portoghese. Dunque la Procura ha applicato il principio dell’automatismo della squalifica per l’allenatore espulso durante la gara, come era stato sancito martedì scorso dalla sentenza riguardate Walter Mazzarri. L’ex Shakhtar tornerà in panchina nella gara contro il Milan.