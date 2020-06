Roma-Sampdoria, probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna finalmente in campo. Ieri è ripartita la Serie A, con i primi due recuperi della 25esima giornata che non hanno interessato i giallorossi per la cosa Champions. La squadra di Fonseca guarderà con grande attenzione il match di oggi tra Atalanta e Sassuolo, prima di tuffarsi definitivamente nella sfida contro la Sampdoria all’Olimpico. Mercoledì alle 21.45 la Roma riprenderà il suo cammino dopo 115 giorni di astinenza (l’ultima partita era stata la vittoria a Cagliari del 1 marzo). La squadra di Ranieri, invece, avrà sulle gambe già il recupero di stasera in casa dell’Inter. Poi dodici finali, in cui la Roma non potrà sbagliare niente.

Roma-Sampdoria, la probabile formazione di Fonseca



Rispetto a Cagliari, Paulo Fonseca avrà praticamente l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per il lungodegente Nicolò Zaniolo e, con tutta probabilità, di Pau Lopez. Il centrocampista deve ancora completare il percorso per rientrare in gruppo (domani lo farà con la Primavera), il portiere spagnolo difficilmente recupererà dalla frattura al polso. In porta ci sarà Mirante. In difesa il ballottaggio principale riguarda la fascia destra: Spinazzola può conquistare la maglia da titolare, ma Zappacosta scalpita ed è finalmente pronto. Mancini e Smalling riprenderanno il loro posto al centro, con Kolarov sulla fascia mancina.

In cabina di regia Veretout sarà affiancato verosimilmente da Cristante, anche se Diawara è di nuovo a disposizione e si è dimostrato fondamentale per Fonseca. Il ‘duello’ è apertissimo. In attacco Carles Perez ha guadagnato parecchie posizioni e potrebbe seriamente sfilare a Under e Kluivert la maglia dal 1′. Gli altri due posti sono già assegnati, senza discussioni, a Pellegrini e Mkhitaryan, che dovrebbero essere regolarmente a disposizione di Fonseca. In caso contrario sono pronti Pastore e Perotti (o Kluivert). Punta centrale, irrinunciabile, il capitano Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Roma-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva su ‘Sky Sport’, sul canale 253 del satellite, con prepartita sullo stesso canale a partire dalle 21 e fischio d’inizio alle 21.45. In streaming, il match sarà visibile sull’app ‘Sky Go’ e sulla piattaforma Now Tv, scaricando l’apposita applicazione.