"Fate dietrofont immediatamente e modificate quel kit" ha scritto un tifoso sui social

Redazione
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Oggi la Roma sul proprio sito ha presentato i nuovi kit d'allenamento: dalle felpe alle maglie fino ad arrivare alle tute. Sul sito dell'Adidas, però, è stata messa in vendita anche una felpa che ha fatto storcere il naso ai tifosi. Oltre al colore rosso e alcuni inserti in oro tra cui il lupetto di Gratton, è presente una fascia celeste che non è piaciuta ai romanisti. "Un pugno nell'occhio", ha scritto un sostenitore sui social. "Fate dietrofont immediatamente e modificate quel kit" ha commentato un altro utente su X. Non mancano le accuse di aver scelto un colore che appartiene alla Lazio: "Con questo celeste laziale ve la comprate voi". L'anno scorso un caso analogo aveva portato il Milan a dover togliere dal mercato una giacca con i colori nerazzurri dei rivali cittadini dell'Inter.

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