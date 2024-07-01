Oggi la Roma sul proprio sito ha presentato i nuovi kit d'allenamento: dalle felpe alle maglie fino ad arrivare alle tute. Sul sito dell'Adidas, però, è stata messa in vendita anche una felpa che ha fatto storcere il naso ai tifosi. Oltre al colore rosso e alcuni inserti in oro tra cui il lupetto di Gratton, è presente una fascia celeste che non è piaciuta ai romanisti. "Un pugno nell'occhio", ha scritto un sostenitore sui social. "Fate dietrofont immediatamente e modificate quel kit" ha commentato un altro utente su X. Non mancano le accuse di aver scelto un colore che appartiene alla Lazio: "Con questo celeste laziale ve la comprate voi". L'anno scorso un caso analogo aveva portato il Milan a dover togliere dal mercato una giacca con i colori nerazzurri dei rivali cittadini dell'Inter.

Che poi il resto del merch d’allenamento è pure carino. Ma quel colore orribile messo a caso sulla felpa rossa rovina tutto.@adidasfootball @adidas @OfficialASRoma @ASRomaEN fate dietrofront immediatamente e modificate quel kit. — 🐺 (@asrsupporter) July 1, 2024

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