Roma, la maledizione si è avverata: i Fab Four in campo solo 113′ nel 2022

Insieme non hanno praticamente mai cantato, e da solisti solo Paulo Dybala si è dimostrato finora all’altezza del paragone. I Fab Four sognati e immaginati in estate in questo 2022 sono stati solo un miraggio d’estate. Una caricatura che ha scomodato i Beatles e i miti del Tennis. L’infortunio della Joya, infatti, impedirà a Mourinho di poter schierare insieme Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham come aveva progettato. Senza nominare Wijnaldum che è meglio. Così la profezia insana di qualche gufo si è avverata. Tutti e quattro insieme hanno suonato appena 113 minuti: 68 con la Salernitana, 45 con la Cremonese. Calcio d’agosto, e sei punti senza subire gol. Ma pure senza farne, almeno con il quartetto. Ora che Mourinho ha perso il John Lennon della situazione bisogna correre ai ripari e soprattutto serve che il terzetto rimasto torni almeno ai numeri dello scorso anno. Tra loro può inserirsi Belotti, pure lui con lo score fermo a 1 rete con il modesto Helsinki. O magari Shomurodov ed El Shaarawy.