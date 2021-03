Roma, Kumbulla tra i miglior talenti europei nati nel 2000 – FOTO

Marash Kumbulla scalda i motori per regalarsi un finale di stagione da grande protagonista con la Roma. Nonostante la grande concorrenza in difesa e qualche infortunio di troppo, le sue prestazioni sono state comunque di buon livello, tanto da attirare le attenzioni del Cies. L’Osservatorio del calcio ha inserito il difensore al 25esimo posto della classifica dei migliori talenti europei nati nel 2000, graduatoria guidata dal trittico ‘tedesco’ formato da Sancho, Davies e Haaland. Il primo ‘italiano’ è lo juventino Kulusevski al nono posto, poi Walukiewicz (16), Tonali (19) e Vlahovic (20). Per l’albanese ora arriverà un momento di stagione decisivo, visto che sarà quasi sicuramente titolare contro lo Shakhtar e guiderà la difesa giallorossa insieme a Mancini e Smalling in attesa del ritorno dall’infortunio di Ibanez. Una ghiotta opportunità che l’albanese deve sfruttare.