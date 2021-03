Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Calafiori torna in gruppo

La Roma cambia abito e si rimette in versione Europa League. Giovedì all’Olimpico arriva lo Shakhtar di Castro. Fonseca ritrova in gruppo Riccardo Calafiori, mentre Roger Ibanez ha continuato a lavorare a parte insieme agli altri infortunati. Contro gli ucraini il tecnico portoghese potrà fare però affidamento a Marash Kumbulla, che rientrerà in formazione dopo la squalifica in campionato

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Roger Ibanez: lesione al flessore della coscia destra, in dubbio con lo Shakhtar

Edin Dzeko: lesione all’adduttore della coscia destra, out con lo Shakhtar

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, stop di almeno un mese

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Consueta divisione in gruppi post partita, con il classico scarico per chi è sceso in campo ieri. Calafiori è tornato a lavorare con il gruppo, individuale invece per Ibanez, Dzeko, Veretout e Zaniolo

PROBABILE FORMAZIONE

Finita l’emergenza difensiva per Fonseca, che con lo Shakhtar ritrova Kumbulla d0po la squalifica in campionato, mentre ci sarà ancora da attendere per Ibanez. Cristante può tornare in mediana, si rivedono Spinazzola e Mhitaryan. Mayoral spera in un’altra chance

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.