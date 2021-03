Roma, Karsdorp rinnova fino al 2025, ma l’annuncio lo dà la moglie – FOTO

Karsdorp e la Roma: avanti insieme. E’ stata la moglie dell’olandese ad anticipare su Instagram ciò che da settimane era nell’aria, ossia il prolungamento del contratto con l’olandese, che sarà romanista fino al 2025. Un altro rinnovo spuntato quindi dalla folta agenda di Tiago Pinto, che blinda così la difesa del futuro dopo la firma di Ibanez. Stagione sorprendente quella di Rick Karsdorp, partito a fari spenti e guadagnando sempre più punti e consensi fino a diventare titolare inamovibile della corsia di destra. E poi i numeri: 23 presenze, 5 assist e un gol in campionato. Quella continuità anche fisica che nella Capitale non era mai riuscito a trovare, favorita inoltre dai consigli e la vicinanza dei senatori come Dzeko e Pellegrini. Un nuova vita con i colori giallorossi cuciti addosso per l’olandese.