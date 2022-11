Roma, Karsdorp non si è presentato nemmeno oggi a Trigoria. Multa in arrivo

Seconda assenza, non giustificata. Nemmeno oggi Rick Karsdorp si è presentato a Trigoria dopo la convocazione di Mourinho per il raduno post vacanze previsto per ieri. L'olandese ha deciso la linea dura e difficilmente varcherà ancora i cancelli del centro sportivo se non per svuotare l'armadietto. Domani la Roma parte per la tournée in Giappone senza Karsdorp e con un problema in più sul mercato. A nulla sono valsi i tentativi di ricucire il rapporto con Mourinho. Uno strappo enorme nato dopo le dure parole dello Special One nel post gara col Sassuolo e allargatosi con l'esclusione del terzino dai convocati nella gara col Torino. La società giallorossa sta pensando ad una grossa multa per l'ammutinamento del terzino, che si sta guardando intorno sul mercato proprio come gli aveva suggerito il tecnico portoghese.