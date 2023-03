Roma-Juve, in vendita all’Olimpico una sciarpa speciale per aiutare l’Ucraina

Roma-Juventus sarà una sfida importantissima in chiave Champions, ma anche un'occasione per i tifosi di dare un piccolo contributo a chi è in difficoltà. Proprio domenica, in occasione del big match dell'Olimpico, allo stadio sarà possibile acquistare una sciarpa speciale: il ricavato della vendita - come spiega il club in un comunicato sul proprio sito ufficiale - verrà devoluto all'UNHCR per l’acquisto di generatori elettrici da inviare in Ucraina. La sciarpa sarà in vendita presso lo store di viale delle Olimpiadi, nella Toyota Fan Zone e in una postazione ad hoc all’entrata dell’Area Hospitality 1927.