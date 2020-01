Roma-Juventus, record d’incassi stagionale all’Olimpico

Per l’ultima partita del girone d’andata si prevede record d’incassi stagionale all’Olimpico: per il match tra Roma e Juventus si prevedono infatti circa 60mila tifosi sugli spalti. Per il club giallorosso sarebbero oltre due i milioni di euro provenienti dal botteghino, con il miglior dato registrato in termini di presenze in stagione. Fino ad ora nelle nove gare casalinghe di campionato la Roma ha avuto complessivamente 325.648 spettatori all’Olimpico, perdendo il 7% di presenze rispetto alla scorsa stagione.