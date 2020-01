Federico Fazio non è stato convocato da mister Paulo Fonseca per la partita di domani sera contro la Juventus. Secondo il tecnico portoghese il centrale argentino non ha recuperato completamente dal problema che lo ha tenuto fuori anche nella sfida contro il Torino. La coppia titolare, dunque, sarà ancora formata da Mancini e Smalling, che avranno il compito di arginare Cristiano Ronaldo.