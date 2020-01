Roma-Juventus, i convocati di Fonseca: tornano Cristante e Peres, ok Spinazzola. Out Fazio

Il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus andrà a chiudere il girone d’andata del campionato. Se Fonseca deve continuare a lottare per la complicata situazione infortuni che continua a dimezzare le forze dei giallorossi, l’allenatore portoghese può comunque sorridere per il ritorno tra i convocati di Cristante. Il centrocampista è di nuovo tra i disponibili a tre mesi di distanza dall’infortunio all’adduttore rimediato nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. C’è anche Spinazzola, ancora out Kluivert, Pastore e Santon.

Ecco la lista completa dei convocati.

Pau Lopez

Fuzato

Mirante

Juan Jesus

Smalling

Kolarov

Cetin

Mancini

Florenzi

Peres

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Perotti

Veretout

Zaniolo

Diawara

Dzeko

Under

Kalinic