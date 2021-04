Roma, Juan Jesus show in allenamento: stoccate social a Dzeko e Cristante – FOTO

Raramente memorabile in campo ma da sempre uomo spogliatoio. E’ stato Juan Jesus a prendersi la scena nella seduta di allenamento odierna della Roma. A Trigoria il difensore brasiliano è sembrato particolarmente soddisfatto della propria performance, tanto da sfruttare Instagram per lanciare qualche scherzosa frecciatina ad alcuni dei suoi compagni: la sua prima “vittima” è stato Cristante. “Qui prima di prendere un bellissimo tunnel”: questa la didascalia allegata alla foto pubblicata dal difensore, ritratto in procinto di saltare in dribbling il centrocampista.

Jesus ha poi preso di mira Dzeko pubblicando una storia Instagram. “Dove volevi andare?” ha scritto il centrale con l’intento di stuzzicare il centravanti bosniaco, che ha risposto per le rime sul suo profilo ricondividendo la stessa foto. Con una versione della storia ovviamente diversa: “Qui sono entrato in porta con il pallone”. Stessa immagine, punti di vista diversi: chi avrà ragione?