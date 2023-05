Roma, la squadra resterà a Trigoria. Mourinho convocherà anche Missori

La Roma prepara la sfida di domani contro l'Inter alle ore 18 all'Olimpico. Secondo SkySport la squadra di José Mourinho per massimizzare la propria concentrazione resterà in ritiro all'interno di Trigoria. Per quanto riguarda la squadra che sarà convocata per domani, visti gli infortuni di Celik e Karsdorp lo Special One chiamerà anche il giovane Filippo Missori della Primavera.