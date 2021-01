Roma-Inter, UFFICIALE: Villar al fianco di Veretout, Dzeko guida l’attacco – LIVE

È la partita per iniziare a credere davvero allo scudetto. Alle ore 12.30 lo Stadio Olimpico ospita la gara tra Roma ed Inter, passaggio fondamentale per la stagione giallorossa. In conferenza stampa gli allenatori sono stati chiari: c’è grande rispetto, ma nessuna paura. I dettagli, per Fonseca, saranno decisivi per compensare la grande differenza fisica che ci sarà in campo: tecnica e astuzia saranno importantissime per la lettura delle situazioni all’interno del match. Spinazzola e Lukaku i grandi recuperati, Pedro e D’Ambrosio le assenze più significative.

Dzeko e Mkhitaryan, nel tridente con Pellegrini, sono pronti a guidare la Roma contro una squadra, sulla carta, favorita per la singola gara, ma soprattutto per la vittoria del campionato. Smalling, Ibanez e Mancini la difesa confermata per fronteggiare l’attacco nerazzurro che, sin qui, nelle partite decisive in Serie A ha risposto sempre presente. In porta ci sarà Pau Lopez, sulle fasce Karsdorp e il rientrante Spinazzola. A centrocampo Villar e Veretout.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Farelli, Fuzato, Kumbulla, Jesus, Bruno Peres, Cristante, Diawara, Perez, Borja Mayoral, Podgoreanu, Providence.

Allenatore: Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lautaro, Lukaku.

A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, Kolarov, Young, Perisic, Sensi, Gagliardini, Eriksen, Sanchez.

Allenatore: Conte

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Preti-Bindoni

Quarto Uomo: Orsato

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

LIVE PREPARTITA

Ore 11.55 – Entra in campo la Roma per il riscaldamento, poco prima di lei era stato il turno dell’Inter di Conte.

Ore 11.42 – In campo i portieri della Roma: il titolare di oggi è Pau Lopez, visto che Mirante è infortunato. C’è il ritorno di Fuzato, il terzo è Farelli.