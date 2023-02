Roma, iniziata la vendita libera per il match contro la Sampdoria del 2 aprile

In attesa del match contro il Salisburgo, la Roma si porta avanti e dalle 16 di oggi, ha aperto la vendita libera dei biglietti per la partita casalinga contro la Sampdoria in programma domenica 2 aprile alle 18. Come riportato dal club in una nota ufficiale, ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a transazione. Gli abbonati plus invece potranno usufruire di un prezzo dedicato per l'acquisto di biglietti extra anche in zone diverse dell'impianto.