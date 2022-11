Roma, infortunio per Pellegrini: problema al flessore destro

Brutta notizia per Mourinho e per la Roma. Finisce la partita di Pellegrini al 53' per un problema al flessore. Il capitano ha alzato bandiera bianca per un infortunio. Le sue condizioni saranno da valutare in questi giorni. Probabilmente il suo 2022 è finito e tornerà in campo nel 2023 contro il Bologna. Al suo posto entra Volpato che fa il suo esordio in un derby. Altra tegola per i giallorossi dopo gli infortuni di Wijnaldum, Dybala e Spinazzola.