Le indiscrezioni sulla seconda maglia 2023/24: motivo ‘Antica Roma’ e stemma attuale

Continuano a circolare le indiscrezioni sulle divise della Roma per la prossima stagione 2023/24. Dopo quelle di ieri sulla terza maglia total black, oggi il portale specializzato 'Footyheadlines' ha pubblicato quella che potrebbe essere la seconda maglia, che i giallorossi indosserebbero in trasferta in Serie A e nelle altre competizioni. Uno stile decisamente particolare, con un motivo definito 'romano antico', combinando un bianco sporco di base con il nero del logo Adidas. Ma soprattutto, a differenza delle altre due, in questo caso ci sarebbe lo stemma attuale della Roma e non - come in prima e terza maglia - il lupetto. In ogni caso a distinguere in maniera importante questo kit sarebbe appunto il motivo su tutta la maglia ispirato direttamente all'Antica Roma. Sul portale, in questo senso, vengono riportati tre possibili modelli.