Roma, in vendita i biglietti per il match contro la Salernitana: si parte da 35€

La società giallorossa ha dato il via libera per l'acquisto dei tagliandi validi per la prima giornata di Serie A in programma il 20 agosto allo stadio Olimpico

Si inizia a fare sul serio. Nonostante Tiago Pinto sia concentrato al massimo per la sessione estiva di calciomercato, i tifosi non vedono l'ora di rivedere sul campo la propria amata Roma. Si inizia il 20 agosto, in occasione della prima di campionato contro la Salernitana. Il club giallorosso ha messo in vendita i tagliandi per la sfida che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 18:30. Il match, rappresenterà l'esordio ufficiale della squadra di Mourinho nella nuova stagione. Dopo che la campagna abbonamenti è andata a gonfie vele, con più di 40 mila tessere rilasciate, la corsa all'acquisto dei tagliandi sarà forsennata durante la fase di vendita libera. Ogni tifoso potrà acquistare solo 4 biglietti per singola transazione. Si parte dai 35€, ma è attiva anche una promo Under16 da 20€.