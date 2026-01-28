Roma in Grecia senza attacco. Gasp: “Priorità campionato”. Pressing Carrasco-Fortini

1 di 4

Roma, con il Panathinaikos è emergenza attacco e Dybala è in dubbio. Parla Gasp

Vigilia di Panathinaikos-Roma, match valido per ultima giornata della League Phase di Europa League. I giallorossi sono alle prese con l'emergenza offensiva: oltre agli infortunati Dovbyk ed El Shaarawy in Grecia non ci sarà neanche Ferguson (riacutizzarsi del dolore per il trauma alla caviglia sinistra) e Dybala è in dubbio. "Ha un fastidio al ginocchio, lo valuteremo domani", le parole di Gasperini sulla Joya. Il tecnico in conferenza stampa è stato chiaro: "Entrare nelle prime 8 ci renderebbe più felici, ma la priorità è al campionato e i play-off non mi preoccupano". Convocato il classe 2006 Della Rocca, trequartista della Primavera alla prima chiamata.

I giallorossi hanno svolto la rifinitura ad Atene, ma Gasp è alle prese con un vero e proprio rebus in avanti: Wesley e Cristante si giocano una maglia da titolare per completare il reparto formato da Pellegrini e Soulé, a centrocampo si rivede El Aynaoui mentre in difesa ci sarà Ziolkowski. In uno Stadio Olimpico Spyros Louis soggetto a lavori di ristrutturazione, tra gru a bordocampo e spalti chiusi, la sfida sarà a Benitez: "Sono stato vicino alla Roma, oggi è una squadra fortissima", le parole dell'ex allenatore tra le altre del Napoli.