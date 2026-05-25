La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per l'ultima riunione della stagione. Dopo le parole emozionanti di Gian Piero Gasperini, anche i tre senatori Pellegrini, Mancini e Cristante hanno preso la parola rivolgendosi a tutto lo staff giallorosso. Le parole di Bryan: "Ci siamo compattati nel momento del bisogno, abbiamo portato a casa un grandissimo obiettivo e dobbiamo continuare su questa strada per farlo rimanere un nostro standard". Poi quelle del numero 7: "Quest'anno è stato davvero bello, inseguiamo questa qualificazione da un po' e ieri ce l'abbiamo fatta, anche se sembrava difficile durante il percorso ma noi ci abbiamo sempre creduto e mi sembra anche voi, se siamo qui oggi a festeggiare e a congratularci tutti insieme. Quindi grazie tanto a voi". E infine quelle di Gianluca: "Festeggiare, gioire, portare la Roma in Champions dopo tanti anni è un motivo d'orgoglio perché questa maglia lo sappiamo tutti che ha un valore importante. Vedervi qua felici, anche voi, per questo traguardo la rende una cosa ancora più importante. E niente, l'anno prossimo facciamo la Champions, ora ci riposiamo e forza Roma".