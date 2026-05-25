Una colazione da Champions. Stamattina la Roma ha festeggiato la qualificazione riunendosi a Trigoria e per l'occasione Gian Piero Gasperini ha tenuto l'ultimo discorso della stagione. Con grande emozione e gratitudine per un anno speciale, il tecnico ha parlato a giocatori e staff: "Avete aggiustato un po' tutto. La società è felicissima, noi siamo felicissimi... il futuro è bellissimo. Difficile, ma entusiasmante. Andiamo a giocare a un livello ancora più alto e sarà ancora più bello confrontarci. Buone vacanze, grazie a tutti davvero, siete stati straordinari". Un traguardo storico dopo 7 anni per coronare una stagione da grande squadra.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

Poi il tecnico ha parlato anche a tutti i dipendenti del club: "Noi che viviamo tutti quanti qua vicino non abbiamo mai occasione di incontrarci, di conoscerci, di vedere, soprattutto con voi che lavorate alle spalle di questi ragazzi e siete qua tutti i giorni ed è importantissimo il vostro lavoro, tutto quello che fate, per cercare di fare stare bene la squadra, i ragazzi, e di questo vi volevamo ringraziare. Era un'occasione per salutarci e dirci che siamo tutti quanti una bella famiglia".